Поступления с таможни в декабре увеличились на 4 млрд грн - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Поступления от таможенной службы в декабре увеличились на 4 миллиарда гривен. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"За прошлый год я добился с августа роста уплаты от взносов таможни от 2 млрд грн ежемесячно. В декабре мы уже добились +4 млрд. Это означает, что мы на 4 млрд отменили кучу коррупционных схем, которые ранее шли по карманам недобросовестных дельцов", - заявил В.Гройсман.
По его словам, правительство приняло решение, что 50% от перевыполнения планов поступлений таможенных платежей будут зачисляться в местные бюджеты.
Кроме того, Премьер отметил, что "таможенники должны лучше работать в координации со всеми структурами власти, чтобы не было серого импорта или контрабанды".