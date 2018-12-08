Надходження до місцевих бюджетів встановили річний рекорд - ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У листопаді до місцевих бюджетів платниками податків сплачено рекордну у 2018 році суму – 23,2 млрд грн. Порівняно з листопадом 2017 року надходження зросли на 22%, або на 4,2 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Державної фіскальної служби України.
"Загалом протягом січня-листопада 2018 року до місцевих бюджетів надійшло 209,7 млрд грн платежів, що контролюються ДФС. Це на 21,9%, або на 37,7 млрд грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року", - йдеться на сайті ДФС.
З початку року до зведеного бюджету надійшло 204,7 млрд грн податку і збору на доходи фізичних осіб. Це на 24,3%, або на 40,1 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДФС порадила платникам, як отримати податкову знижку
Додається, що надходження податку та збору на доходи фізичних осіб у листопаді склали 20,9 млрд грн. Порівняно з листопадом минулого року ці надходження зросли майже на 26%, або на 4,3 млрд грн.
Раніше у ДФС розповіли, як подавати звітність і сплачувати ЄСВ.