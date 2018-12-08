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Поступления в местные бюджеты установили летний рекорд - ДФС

Киев • УНН

 • 12263 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В ноябре в местные бюджеты налогоплательщиками уплачено рекордную в 2018 году сумму - 23,2 миллиарда гривен. По сравнению с ноябрем 2017 поступления выросли на 22%, или на 4,2 миллиарда грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы Украины.

Поступления в местные бюджеты установили летний рекорд - ДФС

"В целом в течение января-ноября 2018 году до местных бюджетов поступило 209,7 млрд грн платежей, контролируемых ДФС. Это на 21,9%, или на 37,7 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года", - говорится на сайте ДФС.

С начала года в сводный бюджет поступило 204,7 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 24,3%, или на 40,1 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

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Добавляется, что поступления налога и сбора на доходы физических лиц в ноябре составили 20,9 млрд грн. По сравнению с ноябрем прошлого года эти поступления выросли почти на 26%, или на 4,3 млрд грн.

Ранее в ДФС рассказали, как подавать отчетность и уплачивать ЕСВ.

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