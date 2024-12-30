Над Україною збили 21 з 43 ворожих дронів

росія вночі атакувала Україну 43 безпілотниками, знищено 21 ворожий дрон, зафіксовано ще 22 безпілотники-імітатори, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 30 грудня (із 19.00 29 грудня) противник атакував 43-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська - рф.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків)