Одещина зазнала атаки російських БПЛА: є пошкодження

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Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками вночі 30 грудня. Внаслідок падіння уламків пошкоджено п'ять житлових будинків у Роздільнянському районі, постраждалих немає.

Російські війська у ніч на 30 грудня атакували Одещину ударними безпілотниками. Через падіння уламків є пошкодження житлових будинків у Роздільнянському районі. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків без послідуючого горіння. Загиблих та постраждалих, попередньо, немає

- написав Кіпер.

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо 

Унаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона в Антонівці Херсонської області з пораненнями до лікарні потрапили 62-річні чоловік та жінка. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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