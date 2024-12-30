Одещина зазнала атаки російських БПЛА: є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками вночі 30 грудня. Внаслідок падіння уламків пошкоджено п'ять житлових будинків у Роздільнянському районі, постраждалих немає.
Російські війська у ніч на 30 грудня атакували Одещину ударними безпілотниками. Через падіння уламків є пошкодження житлових будинків у Роздільнянському районі. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п'яти житлових будинків без послідуючого горіння. Загиблих та постраждалих, попередньо, немає
На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
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