Війська рф скинули вибухівку з дрона на жителів Антонівки на Херсонщині: постраждало літнє подружжя
Київ • УНН
В Антонівці окупанти скинули вибухівку з дрона на мирних жителів. 62-річне подружжя отримало серйозні поранення та було госпіталізовано з травмами ніг та контузією.
Унаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона в Антонівці Херсонської області з пораненнями до лікарні потрапили 62-річні чоловік та жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.
Близько 21:30 під ударом ворожого безпілотника опинились жителі Антонівки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка,
Також в ОВА уточнили, що у потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини - контузію та перелом гомілок. Обох постраждалих забрали до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо
На Херсонщині за рік російської агресії загинула 251 людина, майже дві тисячі отримали поранення, серед них 50 дітей.