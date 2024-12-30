Войска рф сбросили взрывчатку с дрона на жителей Антоновки на Херсонщине: пострадали пожилые супруги
Киев • УНН
В Антоновке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на мирных жителей. 62-летние супруги получили серьезные ранения и были госпитализированы с травмами ног и контузией.
В результате сброса взрывчатки с вражеского дрона в Антоновке Херсонской области с ранениями в больницу попали 62-летние мужчина и женщина. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.
Около 21:30 под ударом вражеского беспилотника оказались жители Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали 62-летние мужчина и женщина,
Также в ОВА уточнили, что у пострадавшего диагностировали взрывную травму и осколочные ранения ног. У его жены - контузию и перелом голеней. Обоих пострадавших забрали в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним
На Херсонщине за год российской агрессии погиб 251 человек, почти две тысячи получили ранения, среди них 50 детей.