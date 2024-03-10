Над Бєлгородською областю РФ збили четвертий безпілотник за добу
Київ • УНН
Російські системи протиповітряної оборони збили чотири безпілотники над Бєлгородською областю за 24 години, деякі з них завдали шкоди приватним будинкам і газопроводу.
Російські засоби протиповітряної оборони знищили безпілотний літальний апарат над Бєлгородською областю Росії. Це щонайменше четвертий БПЛА, збитий 9 березня, йдеться у повідомленні Міноборони РФ у Telegram, передає УНН.
Деталі
Спробу атаки було здійснено приблизно о 22:00 з використанням апарату літакового типу. Про руйнування та постраждалих не повідомляється.
Перший безпілотник був збитий на Бєлгородщині вночі, другий — приблизно о 14:15, третій — о 18:10.
Російський губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков повідомляв про декілька атак 9 березня. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
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