Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью России. Это по меньшей мере четвертый БПЛА, сбитый 9 марта, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram, передает УНН.

Детали

Попытка атаки была осуществлена примерно в 22:00 с использованием аппарата самолетного типа. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Первый беспилотник был сбит на Белгородщине ночью, второй - примерно в 14:15, третий - в 18:10.

Российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о нескольких атаках 9 марта. По предварительной информации, никто не пострадал.

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