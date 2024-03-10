Над Белгородской областью РФ сбили четвертый беспилотник за сутки
Киев • УНН
Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника над Белгородской областью за 24 часа, некоторые из них нанесли ущерб частным домам и газопроводу.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью России. Это по меньшей мере четвертый БПЛА, сбитый 9 марта, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram, передает УНН.
Детали
Попытка атаки была осуществлена примерно в 22:00 с использованием аппарата самолетного типа. О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Первый беспилотник был сбит на Белгородщине ночью, второй - примерно в 14:15, третий - в 18:10.
Российский губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о нескольких атаках 9 марта. По предварительной информации, никто не пострадал.
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