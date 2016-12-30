НАБУ завершило досудове слідство щодо чиновниці МінАП за фактом отримання хабара у розмірі 150 тис. дол. США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 28 грудня завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою Міністерства аграрної політики в розмірі 150 тис. дол США, передає УНН з посиланням на прес-служба відомства.
"В ході досудового розслідування детективи Бюро встановили, що в.о. керівника департаменту управління державної власності МінАП вимагала та отримала від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 150 тис. дол США за погодження ліквідаційної маси збанкрутілого підприємства та участі в торгах з метою подальшого придбання майна цього підприємства",- йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби наразі майно чиновниці - квартира у Києві, земельна ділянка та автомобіль заарештоване. Підозрюваній та її адвокатам відкрито доступ до матеріалів слідства.
Чиновниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 2 серпня 2016 року в.о. керівника департаменту управління державної власності МінАП затримано біля будівлі Міністерства й проведено обшук в її автомобілі, в ході якого вилучені грошові кошті, отримані як неправомірна вигода.
Кримінальне провадження відкрите наприкінці 2015 року.
Як повідомяляв УНН, НАБУ завершило досудове слідство у справі хабарництва екс-ректора НАУ