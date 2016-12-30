НАБУ завершило досудебное следствие в отношении чиновницы МинАП по факту получения взятки в размере 150 тыс. долл. США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 28 декабря завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом Министерства аграрной политики в размере 150 тыс. долл США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В ходе досудебного расследования детективы Бюро установили, что и.о. руководителя департамента управления государственной собственности МинАП требовала и получила от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 150 тыс. долл США за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участие в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы имущество чиновницы - квартира в Киеве, земельный участок и автомобиль арестованы. Подозреваемой и ее адвокатам открыт доступ к материалам следствия.
Чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 2 августа 2016 г. и.о. руководителя департамента управления государственной собственности МинАП задержали у здания Министерства и провели обыск в ее автомобиле, в ходе которого изъяты денежные средства, полученные как неправомерная выгода.
Уголовное производство открыли в конце 2015 года.
Как сообщал УНН, НАБУ завершило досудебное следствие по делу о взяточничестве экс-ректора НАУ.