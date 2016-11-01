НАБУ затримало осіб, які вимагали хабар за працевлаштування на посаду детектива Бюро
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Співробітники Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили групу з трьох осіб, яка за 10 тисяч доларів обіцяли кандидату на посаду детектива Бюро сприяння у працевлаштуванні. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.
У вересні 2016 року до НАБУ звернувся один із кандидатів на посаду детектива з заявою про вимагання коштів за винесення позитивного рішення про працевлаштування.
За цим фактом було відкрило кримінальне провадження за ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Зловмисників затримали під час одержання частини хабара в розмірі 4 тис. доларів. Один із них видавав себе за співробітника НАБУ, використовуючи псевдопосвідчення працівника Бюро.
Під час обшуку в машині зловмисників виявили близько десятка резюме осіб, яким пропонувалося працевлаштування в інших правоохоронних органах, а також документ (посвідчення) члена однієї з громадських організацій із співзвучною з НАБУ назвою.
Саме такі документи використовували зловмисники, аби переконати кандидатів на посади у тому, що вони можуть вплинути на рішення конкурсної комісії.
Наразі тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.