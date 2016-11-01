НАБУ задержало лиц, требовавших взятку за трудоустройство на должность детектива

В сентябре 2016 года в НАБУ обратился один из кандидатов на должность детектива с заявлением о вымогательстве средств за вынесение положительного решения о трудоустройстве.

По данному факту было открыло уголовное производство по ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленников задержали во время получения части взятки в размере 4 тыс. долларов. Один из них выдавал себя за сотрудника НАБУ, используя псевдоудостоверение работника Бюро.

Во время обыска в машине злоумышленников обнаружили около десятка резюме лиц, которым предлагалось трудоустройство в других правоохранительных органах, а также документ (удостоверение) члена одной из общественных организаций с созвучным с НАБУ названием.

Именно такие документы использовали злоумышленники, чтобы убедить кандидатов на должности в том, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.