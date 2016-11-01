НАБУ задержало лиц, требовавших взятку за трудоустройство на должность детектива
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили группу из трех человек, которая за 10 000 долларов обещала кандидату на должность детектива Бюро содействие в трудоустройстве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
В сентябре 2016 года в НАБУ обратился один из кандидатов на должность детектива с заявлением о вымогательстве средств за вынесение положительного решения о трудоустройстве.
По данному факту было открыло уголовное производство по ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленников задержали во время получения части взятки в размере 4 тыс. долларов. Один из них выдавал себя за сотрудника НАБУ, используя псевдоудостоверение работника Бюро.
Во время обыска в машине злоумышленников обнаружили около десятка резюме лиц, которым предлагалось трудоустройство в других правоохранительных органах, а также документ (удостоверение) члена одной из общественных организаций с созвучным с НАБУ названием.
Именно такие документы использовали злоумышленники, чтобы убедить кандидатов на должности в том, что они могут повлиять на решение конкурсной комиссии.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.