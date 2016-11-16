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НАБУ опублікувало відео оголошення підозри голові Рахункової палати Р.Магуті

НАБУ опублікувало відео оголошення підозри голові Рахункової палати Р.Магуті

Київ • УНН

 • 8365 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України опублікувало на своєму сайті відео оголошення підозри голові Рахункової палати Роману Магуті. Про це УНН повідомили в прес-службі відомства.

Голова Рахункової палати України Роман Магута підозрюється у махінаціях із житлом.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і детективи НАБУ повідомили про підозру і у САП вже підготовили клопотання до суду про арешт предмету злочину, а також про обрання запобіжного заходу.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Також нагадаємо, що Генпрокурор Ю.Луценко підписав повідомлення про підозру голові Рахункової палати Р.Магуті.

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