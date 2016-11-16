НАБУ опублікувало відео оголошення підозри голові Рахункової палати Р.Магуті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України опублікувало на своєму сайті відео оголошення підозри голові Рахункової палати Роману Магуті. Про це УНН повідомили в прес-службі відомства.
Голова Рахункової палати України Роман Магута підозрюється у махінаціях із житлом.
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і детективи НАБУ повідомили про підозру і у САП вже підготовили клопотання до суду про арешт предмету злочину, а також про обрання запобіжного заходу.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Також нагадаємо, що Генпрокурор Ю.Луценко підписав повідомлення про підозру голові Рахункової палати Р.Магуті.