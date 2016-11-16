НАБУ опубликовало видео объявления подозрения председателю Счетной палаты Р.Магуте
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало на своем сайте видео объявления подозрения председателю Счетной палаты Роману Магуте. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
Председатель Счетной палаты Украины Роман Магута подозревается в махинациях с жильем.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ сообщили о подозрении и в САП уже подготовили ходатайство в суд об аресте предмета преступления, а также об избрании меры пресечения.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Также напомним, что Генпрокурор Ю.Луценко подписал уведомление о подозрении председателю Счетной палаты Р.Магуте.