Наближатимуть зустріч чотирьох президентів: завтра відбудеться зустріч радників "Нормандського формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Завтра, 26 січня, відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн "Нормандського формату" - України, Франції, Німеччини та Росії. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Завтра відбудеться зустріч радників „нормандського формату“. Ми працюємо, щоби якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів, для майбутнього настання миру в Україні”, — заявив Зеленський.
Він додав, що "рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія"
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що радники “Нормандського формату” зберуться 25 січня.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.