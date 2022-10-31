На звільнених територіях повністю виплатили пенсії за жовтень – Мінреінтеграції

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"Пенсії за жовтень на звільнених територіях профінансовані повністю. Загалом у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях на виплати спрямовано 12,48 млрд гривень", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, на виплати пенсіонерам із Донеччини виділено 4,64 млрд гривень. У деокупованих містах Святогірськ і Лиман, селищах Ярова та Новоселівка, селах Яцківка й Лозове організували виїзні прийоми громадян.

У листопаді планують відновити можливість доправляти пенсії в окремі населені пункти Лиманської та Святогірської об’єднаних територіальних громад.

На звільненій території Луганщини на пенсійні виплати було спрямовано 1,76 млрд гривень.

Виплати пенсіонерам у Миколаївській області проведено на суму 1,26 млрд гривень.

У Харківські області на пенсійні виплати мешканцям деокупованих територій спрямовано 3,8 млрд гривень. Протягом вересня-жовтня знову запрацювали вісім сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у містах Балаклія, Ізюм, Барвінкове, Вовчанськ і Дергачі, у селищах Чкаловське, Шевченкове, Великий Бурлук.

Також на Херсонщині знову з'явилася можливість доправляти пенсії у 72 звільнені населені пункти. Протягом місяця було проведено виїзні прийоми громадян у Кочубеївській, Нововоронцовській і Високопільській ОТГ, а також у селищі Велика Олександрівка.

З 25 жовтня знову почав працювати сервісний центр Головного управління Пенсійного фонду України у Херсонській області в селищі Нововоронцовка.

Нагадаємо

Пенсійний фонд України відзвітував, що фінансування пенсій за жовтень завершено – на ці цілі спрямували 50,6 млрд грн.