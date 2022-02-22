На зустрічі Зеленського з головами фракцій та груп будуть представники силового блоку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. На зустрічі Президента України Володимира Зеленського з головами фракцій та груп Верховної Ради будть присутні також представники силових відомств. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, закриваючи засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
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“Сьогодні о 19:00 Президент України разом з представниками силових відомств запрошує представників фракцій і груп на зустріч”, — сказав Стефанчук.
Деталі
Як стало відомо УНН раніше, Зеленський сьогодні зустрінеться з головами фракцій та груп Верховної Ради.
Що передувало
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР” на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для “функцій щодо підтримання миру”.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.