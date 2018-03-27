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На Житомирщині знайшли 200 одиниць військової техніки, яку продавали через Інтернет

На Житомирщині знайшли 200 одиниць військової техніки, яку продавали через Інтернет

Київ • УНН

 • 16569 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Житомирській області викрито схему продажу військової техніки через мережу Інтернет. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

“Працівники спеціальної поліції та інших підрозділів поліції області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону у ході розслідування обставин пошкодження магістрального нафтопроводу вийшли на схему розкрадання спеціальної техніки та транспортних засобів. Упродовж двох тижнів було проведено низку обшуків у Новоград-Волинському районі та вилучено майже 200 одиниць, підготовлених до продажу”, — йдеться у повідомленні.

Серед виявленої техніки — БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, зокрема для транспортування людей по суходолу і на воді. Також вилучено значну кількість запчастин до неї, акумуляторні батареї, шини та інше.

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Наразі встановлюється приналежність вищезазначеної техніки, зокрема, чи перебуває вона на відповідному обліку у військових частинах.

Водночас з’ясувалось, що в інтернет-мережі на відповідних ресурсах фізичною особою розміщено оголошення про продаж вказаної техніки.

“Санкціоновані обшуки були проведені за кількома адресами, де зберігались транспортні засоби. Окрім, власне самої техніки, нами також вилучено і документи про її походження. Нині вказана в них інформація перевіряється”, — сказав начальник поліції Житомирщини В’ячеслав Печененко.

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