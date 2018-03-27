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В Житомирской области нашли 200 единиц военной техники, которую продавали через Интернет

В Житомирской области нашли 200 единиц военной техники, которую продавали через Интернет

Киев  •  УНН

 • 16568 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Житомирской области разоблачена схема продажи военной техники через Интернет. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

"Работники специальной полиции и других подразделений полиции области под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 единиц, подготовленных к продаже", - говорится в сообщении.

Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, Урал, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в частности для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее.

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Сейчас устанавливается принадлежность вышеупомянутой техники, в частности, находится ли она на соответствующем учете в воинских частях.

В то же время выяснилось, что в интернете на соответствующих ресурсах физическим лицом размещено объявление о продаже указанной техники.

"Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, нами также изъяты и документы о ее происхождении. Сейчас указанная в них информация проверяется", - сказал начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко.

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