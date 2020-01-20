На Житомирщині викрили контрабанду старовинних військових нагород та монет у книзі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На Житомирщині на залізничній станції "Овруч" викрили контрабанду старожитностей XVIIІ-XIX століття: старовинні військові нагороди та монети, які були заховані у у книзі Дейла Карнегі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
"Три старовинних хрести з білого металу (попередньо – вища військова нагорода Російської імперії, а саме орден Святого Георгія, заснована Катериною ІІ 1769 року, ймовірно - з обліковими індивідуальними номерами) та п’ять старовинних монет номіналом 1, 2, 3 копійки та полтинник з жовтого та білого металів 1865-1915 років карбування наш співвітчизник приховав, змайструвавши сховок у книзі Дейла Карнегі", - сказано у повідомленні.
Так, громадянин подорожував у вагоні "Кишинів-Мінськ" потягу сполученням "Кишинів-Санкт-Петербург".
Книга з прихованими старожитностями знаходилася в дорожній сумці 35-річного пасажира.
"Працівниками Київської митниці Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил, а матеріали справи передано до правоохоронців для проведення процесуальних дій в рамках кримінального провадження", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною прикордонники виявили книги та колекцію марок, що можуть становити культурну цінність.