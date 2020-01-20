В Житомирской области разоблачили контрабанду старинных военных наград и монет в книге
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Житомирской области на железнодорожной станции "Овруч" разоблачили контрабанду древностей XVII-XIX века: старинные военные награды и монеты, которые были спрятаны в в книге Дейла Карнеги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.
"Три старинных кресты из белого металла (предварительно - высшая военная награда Российской империи, а именно орден Святого Георгия, основанная Екатериной ИИ 1769, вероятно - с учетными индивидуальными номерами) и пять старинных монет номиналом 1, 2, 3 копейки и полтинник из желтого и белого металлов 1865-1915 годов чеканки наш соотечественник скрыл, смастерив тайник в книге Дейла Карнеги", - говорится в сообщении.
Так, гражданин путешествовал в вагоне "Кишинев-Минск" поезда "Кишинев-Санкт-Петербург".
Книга со скрытыми древностями находилась в дорожной сумке 35-летнего пассажира.
"Сотрудниками Киевской таможни Гостаможслужбы составлен протокол о нарушении таможенных правил, а материалы дела переданы в милицию для проведения процессуальных действий в рамках уголовного производства", - пояснили в таможне.
Напомним, на границе с Венгрией пограничники обнаружили книги и коллекцию марок, могут представлять культурную ценность.