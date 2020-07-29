На незаконній вирубці лісу на Житомирщині викрили держслужбовців та підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. На незаконній порубці державних лісів на Житомирщині викрили стійке злочинне об’єднання, до якого входили 15 осіб. Їх незаконна діяльність завдала державі збитків на мільйони гривень. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає УНН.
"Керівник одного з державних лісогосподарських підприємств Житомирської області створив та очолив організовану групу, що займалася незаконною рубкою під час здійснення заходів з охорони та захисту лісів. До складу групи також увійшли посадові особи державної лісової охорони лісового господарства, спеціалізованого лісозахисного підприємства та фізичні особи-підприємці", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час відведення насаджень у санітарні рубки до документів вносилися завідомо недостовірні відомості щодо кількісно-якісних характеристик деревини.
"Це дало змогу зловмисникам загалом незаконно вирубати понад 300 дерев різних порід. Лише на території одного лісництва протягом серпня-вересня 2019 року злочинна група заподіяла шкоди на суму близько 2,5 млн грн", – повідомили у ДБР.
Фігурантам "схеми" повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 246 (Незаконна порубка лісу - ред.), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів - ред.), 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу - ред.), 366 (Службове підроблення - ред.) КК України, у складі організованої групи за різними видами співучасті.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад посадових осіб державної лісової охорони. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Як повідомляв УНН, одного із керівників ДП "Хмільницьке лісове господарство" судитимуть за незаконну вирубку лісу на понад 1,3 млн грн.