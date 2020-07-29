На незаконной вырубке леса в Житомирской области разоблачили госслужащих и предпринимателей

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 64228 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103797 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108705 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136618 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111686 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133056 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102371 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102632 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104762 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102159 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На незаконной вырубке леса в Житомирской области разоблачили госслужащих и предпринимателей

На незаконной вырубке леса в Житомирской области разоблачили госслужащих и предпринимателей

Киев  •  УНН

 • 16528 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. На незаконной порубке государственных лесов в Житомирской области разоблачили устойчивое преступное объединение, в которое входили 15 человек. Их незаконная деятельность нанесла государству ущерб на миллионы гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.

"Руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий Житомирской области создал и возглавил организованную группу, занимавшуюся незаконной рубкой при осуществлении мероприятий по охране и защите лесов. В состав группы также вошли должностные лица государственной лесной охраны лесного хозяйства, специализированного лесозащитного предприятия и физические лица-предприниматели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время отвода насаждений в санитарные рубки в документы вносились заведомо недостоверные сведения о количественно-качественных характеристиках древесины.

"Это позволило злоумышленникам в целом незаконно вырубить более 300 деревьев различных пород. Только на территории одного лесничества в течение августа-сентября 2019 года преступная группа причинила ущерб на сумму около 2,5 млн грн", - сообщили в ГБР.

Фигурантам "схемы" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 246, 358, 365, 366 УК Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должностей должностных лиц государственной лесной охраны. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНН, одного из руководителей ГП "Хмельницкое лесное хозяйство" будут судить за незаконную вырубку леса на более 1,3 млн грн.

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