На незаконной вырубке леса в Житомирской области разоблачили госслужащих и предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. На незаконной порубке государственных лесов в Житомирской области разоблачили устойчивое преступное объединение, в которое входили 15 человек. Их незаконная деятельность нанесла государству ущерб на миллионы гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.
"Руководитель одного из государственных лесохозяйственных предприятий Житомирской области создал и возглавил организованную группу, занимавшуюся незаконной рубкой при осуществлении мероприятий по охране и защите лесов. В состав группы также вошли должностные лица государственной лесной охраны лесного хозяйства, специализированного лесозащитного предприятия и физические лица-предприниматели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время отвода насаждений в санитарные рубки в документы вносились заведомо недостоверные сведения о количественно-качественных характеристиках древесины.
"Это позволило злоумышленникам в целом незаконно вырубить более 300 деревьев различных пород. Только на территории одного лесничества в течение августа-сентября 2019 года преступная группа причинила ущерб на сумму около 2,5 млн грн", - сообщили в ГБР.
Фигурантам "схемы" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 246, 358, 365, 366 УК Украины, в составе организованной группы по различным видам соучастия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должностей должностных лиц государственной лесной охраны. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН, одного из руководителей ГП "Хмельницкое лесное хозяйство" будут судить за незаконную вырубку леса на более 1,3 млн грн.