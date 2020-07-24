Посадовця держпідприємства судитимуть за вирубку лісу на понад 1,3 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Одного із керівників ДП "Хмільницьке лісове господарство" судитимуть за незаконну вирубку лісу на понад 1,3 млн грн, обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
"Він обвинувачується у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та незаконній вирубці дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України)", – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, у жовтні 2019 року керівник лісового господарства оформив офіційне доручення та видав дозвіл на проведення санітарної рубки лісу на території Літинського лісництва, де вона не передбачалася.
"Керуючись рішенням керівника, працівники лісового господарства здійснили незаконну вирубку дерев різних порід, чим завдали державі збитків на суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень", – повідомили у ДБР.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 4250 до 12 750 грн.
Як повідомлялося в УНН, на Вінниччині викрили директора одного з лісомисливських господарств та двох його підлеглих, причетних до незаконної порубки лісу, що завдало збитків державі на майже 1,5 млн грн.