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На Вінниччині викрили посадовців держпідприємства на оборудках з порубкою лісу

На Вінниччині викрили посадовців держпідприємства на оборудках з порубкою лісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. На Вінниччині викрили директора одного з лісомисливських господарств та двох його підлеглих, причетних до незаконної порубки лісу, що завдало збитків державі на майже 1,5 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

"Фігуранти налагодили механізм протиправної вирубки дерев цінних порід на території лісгоспу. Для проведення оборудок вони вносили до звітної документації недостовірні відомості про об’єм зрубаної лісосировини. Необліковану деревину посадовці реалізовували представникам афілійованих комерційних структур", – йдеться в повідомленні.

На території держпідприємства та підпорядкованих йому лісництвах правоохоронці провели обшуки та виявили документацію із доказами протиправної діяльності посадовців.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев та інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу) і ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру", – додали в СБУ.

В відомстві зазначили, що з початку року за матеріалами СБУ повідомлено про підозру 5 фігурантам, причетним до розкрадання державних лісових ресурсів на території Вінниччини, на загальну суму понад 4 млн грн.

Як раніше повідомляв УНН, директора одного з державних підприємств лісової охорони Волинської області підозрюють у службовій недбалості, що нанесла збитків державі на суму понад 17 млн грн.

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