В Винницкой области разоблачили должностных лиц госпредприятия на сделках с вырубкой леса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Винницкой области разоблачили директора одного из лесоохотничьих хозяйств и двух его подчиненных, причастных к незаконной порубке леса, что нанесло ущерб государству на почти 1,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Фигуранты наладили механизм противоправной вырубки деревьев ценных пород на территории лесхоза. Для проведения сделок они вносили в отчетную документацию недостоверные сведения об объеме срубленного лесосырья. Неучтенную древесину должностные лица реализовывали представителям аффилированных коммерческих структур", - говорится в сообщении.
На территории госпредприятия и подчиненных ему лесничествах правоохранители провели обыски и обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности должностных лиц.
Открыто уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля пиломатериалов ценных и редких пород деревьев и других лесоматериалов, запрещенных к вывозу) и ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении", - добавили в СБУ.
В ведомстве отметили, что с начала года по материалам СБУ сообщено о подозрении 5 фигурантам, причастным к хищению государственных лесных ресурсов на территории Винницкой области на общую сумму более 4 млн грн.
Как ранее сообщал УНН, директора одного из государственных предприятий лесной охраны Волынской области подозревают в служебной халатности, которая нанесла ущерб государству на сумму свыше 17 млн грн.