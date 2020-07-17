На Волині директора ДП запідозрили у дозволі масової вирубки дерев у заказнику

"Посадовець видав та погодив документи на проведення суцільних вирубок дерев на території зоологічного заказника з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Такими діями підозрюваний допустив незаконну вирубку дерев різних порід на ввірених йому під охорону ділянках, у результаті чого державі завдано збитків на суму понад 17 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що в разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 до 12 750 гривень.

Як раніше повідомляв УНН, в липні Служба безпеки України викрила чиновників, які допустили знищення лісу у Ясінянському і Мокрянському державних лісництвах на Закарпатті.



У межах розслідування незаконної вирубки лісу правоохоронці також провели 14 обшуків в Івано-Франківській області.