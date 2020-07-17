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На Волині директора ДП запідозрили у дозволі масової вирубки дерев у заказнику

На Волині директора ДП запідозрили у дозволі масової вирубки дерев у заказнику

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. На Волині директора одного з державних підприємств лісової охорони Волинської області підозрюють у службовій недбалості, що нанесла збитків державі на суму понад 17 мільйонів гривень. Про це сьогодні повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає УНН.

"Посадовець видав та погодив документи на проведення суцільних вирубок дерев на території зоологічного заказника з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Такими діями підозрюваний допустив незаконну вирубку дерев різних порід на ввірених йому під охорону ділянках, у результаті чого державі завдано збитків на суму понад 17 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що в разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 до 12 750 гривень.

Як раніше повідомляв УНН, в липні Служба безпеки України викрила чиновників, які допустили знищення лісу у Ясінянському і Мокрянському державних лісництвах на Закарпатті.

У межах розслідування незаконної вирубки лісу правоохоронці також провели 14 обшуків в Івано-Франківській області.

Українські Національні Новини

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