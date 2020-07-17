На Волыни директора ГП заподозрили в разрешении массовой вырубки деревьев в заказнике
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. На Волыни директора одного из государственных предприятий лесной охраны Волынской области подозревают в служебной халатности, нанесшей ущерб государству на сумму свыше 17 млн гривен. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.
"Чиновник выдал и согласовал документы на проведение сплошных рубок деревьев на территории зоологического заказника с нарушением требований природоохранного законодательства. Такими действиями подозреваемый допустил незаконную вырубку деревьев разных пород на вверенных ему под охрану участках, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн гривен", - говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что в случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 4250 до 12750 гривен.
Как ранее сообщал УНН, в июле Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые допустили уничтожение леса в Ясинянском и Мокрянском государственных лесничествах на Закарпатье.
В рамках расследования незаконной вырубки леса правоохранители также провели 14 обысков в Ивано-Франковской области.