Незаконна вирубка лісу: за участю КОРД провели масові обшуки на Прикарпатті

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Правоохоронці напередодні провели 14 обшуків в Івано-Франківській області в межах розслідування незаконної вирубки лісу. Про це інформує сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, передає УНН.

“9 липня детективи слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, слідчі слідчого управління, оперативники карного розшуку із залученням спецпідрозділу "КОРД“ та роти поліції особливого призначення провели 14 обшуків за місцем здійснення господарської діяльності та проживання причетних до злочину осіб, з метою виявлення, фіксації та вилучення документів, речей і предметів, які свідчать про їх злочинну діяльність за минулий і поточний роки”, — повідомили в поліції.

Зазначається, що службові особи декількох лісових господарств зловживали своїм службовим становищем і перебували у попередній злочинній змові з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги по лісозаготівлі, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та подальшого їх використання, здійснюють незаконну вирубку лісу.

Йдеться про відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

“Під час обшуків у одному із гірських районів Прикарпаття поліцейські виявили та вилучили значну кількість деревини різних порід без документів про походження і без чіпів електронного обліку. Також поліцейські провели обшуки на пилорамах на предмет законності їх роботи. Під час рейду правоохоронці виявили також значну кількість деревини різних порід без документів”, — сказано в повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила чиновників, які допустили знищення лісу у Ясінянському і Мокрянському державних лісництвах на Закарпатті.

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