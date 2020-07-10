Незаконная вырубка леса: с участием КОРД провели массовые обыски на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Правоохранители накануне провели 14 обысков в Ивано-Франковской области в рамках расследования незаконной вырубки леса. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.
"9 июля детективы следственного управления ГУНП в Ивано-Франковской области, следователи следственного управления, оперативники уголовного розыска с привлечением спецподразделения "КОРД" и роты полиции особого назначения провели 14 обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности и проживания причастных к преступлению лиц, с целью выявления, фиксации и изъятия документов, вещей и предметов, свидетельствующих об их преступной деятельности за прошлый и текущий годы", - сообщили в полиции.
Отмечается, что должностные лица нескольких лесных хозяйств злоупотребляли своим служебным положением и находились в преступном сговоре с субъектами хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги по лесозаготовке, путем внесения недостоверных сведений в официальные документы и дальнейшего их использования, осуществляют незаконную вырубку леса.
Речь идет об открытых уголовных производствах по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
"Во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета. Также полицейские провели обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Во время рейда правоохранители обнаружили также значительное количество древесины различных пород без документов", - говорится в сообщении правоохранителей.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила чиновников, которые допустили уничтожение леса в Ясинянском и Мокрянском государственных лесничествах на Закарпатье.