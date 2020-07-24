Чиновника госпредприятия осудят за вырубку леса на более 1,3 млн гривен

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 60784 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103652 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108567 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136424 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111609 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132944 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102358 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102631 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104689 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102136 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Чиновника госпредприятия осудят за вырубку леса на более 1,3 млн гривен

Чиновника госпредприятия осудят за вырубку леса на более 1,3 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 12196 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Один из руководителей ГП "Хмильницкое лесное хозяйство" будут судить за незаконную вырубку леса на более 1,3 млн грн, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

"Он обвиняется во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы и незаконной вырубке деревьев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2019 года руководитель лесного хозяйства оформил официальное поручение и выдал разрешение на проведение санитарной рубки леса на территории Литынского лесничества, где она не предусматривалась.

"Руководствуясь решением руководителя, работники лесного хозяйства осуществили незаконную вырубку деревьев различных пород, чем нанесли государству ущерб на сумму свыше 1,3 млн гривен", - сообщили в ГБР.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 4250 до 12750 грн.

Как сообщалось в УНН, в Винницкой области разоблачили директора одного из лесоохотничьих хозяйств и двух его подчиненных, причастных к незаконной порубке леса, что нанесло ущерб государству на почти 1,5 млн грн.

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