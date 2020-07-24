Чиновника госпредприятия осудят за вырубку леса на более 1,3 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Один из руководителей ГП "Хмильницкое лесное хозяйство" будут судить за незаконную вырубку леса на более 1,3 млн грн, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
"Он обвиняется во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы и незаконной вырубке деревьев, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в октябре 2019 года руководитель лесного хозяйства оформил официальное поручение и выдал разрешение на проведение санитарной рубки леса на территории Литынского лесничества, где она не предусматривалась.
"Руководствуясь решением руководителя, работники лесного хозяйства осуществили незаконную вырубку деревьев различных пород, чем нанесли государству ущерб на сумму свыше 1,3 млн гривен", - сообщили в ГБР.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 4250 до 12750 грн.
Как сообщалось в УНН, в Винницкой области разоблачили директора одного из лесоохотничьих хозяйств и двух его подчиненных, причастных к незаконной порубке леса, что нанесло ущерб государству на почти 1,5 млн грн.