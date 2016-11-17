На Житомирщині у власність Міноборони повернули 3 тис. га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У володіння Міністерства оборони України повернули земельну ділянку площею 3004,4 га на Житомирщині. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Встановлено, що Житомирська обласна рада незаконно передала в користування комерційним структурам землі Міноборони, на яких розташовано Загальновійськовий полігон Високомобільних десантних військ ЗСУ.
Прокуратура подала позов про скасування незаконного рішення обласної ради.
Вчора, 16 листопада, господарський суд міста Києва погодився з доводами військового прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.