В Житомирской области в собственность Минобороны вернули 3 тыс. га земли
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерству обороны Украины вернули земельный участок площадью 3004,4 га в Житомирской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что Житомирский областной совет незаконно передал в пользование коммерческим структурам земли Минобороны, на которых расположен Общевойсковой полигон Высокомобильных десантных войск ВСУ.
Прокуратура подала иск об отмене незаконного решения областного совета.
Вчера, 16 ноября, суд города Киева согласился с доводами военного прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.