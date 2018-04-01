На Житомирщині у гральному закладі стався вибух
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 1 квітня. УНН. У одному із гральних закладів Малина стався вибух, повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що сьогодні рано зранку невідома особа принесла до коридору закладу невідомий предмет, який вибухнув о 4:30 - в цей час у приміщенні знаходилось четверо людей, вони не постраждали.
"За попередніми висновками вибухотехніків, у приміщенні могла спрацювати граната РГД-5. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч.4 статті 296（Хуліганство）Кримінального кодексу України", - повідомляють у поліції.
Нагадаємо, в Івано-Франківську біля одного з нічних клубів сталася стрілянина, затримано 11 чоловік, причетних до інциденту.