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На Житомирщині п’яний водій збив двох малолітніх дітей

На Житомирщині п’яний водій збив двох малолітніх дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Коростишеві з’ясовують обставини ДТП, в якій постраждали двоє 5-річних дітей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Житомирської області, передає УНН.

“ДТП сталась близько 16 години 14 серпня у м. Коростишеві. На одній з вулиць нетверезий керманич ВАЗівки здійснив наїзд на двох малолітніх дітей, які грались на проїзній частині дороги. Унаслідок події хлопчика госпіталізовано до лікарні, дівчинці медики надали необхідну допомогу і призначили амбулаторне лікування”, — йдеться в повідомленні.

За даними поліції, діти 2015 року народження гралися біля будинку на краю проїзної частини дороги, коли на них наїхав “ВАЗ”.

“За кермом автівки знаходився 58-річний місцевий житель, який за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння”, — повідомили в поліції.

Зазначається, що водія доставили до лікарні для обстеження щодо вживання алкоголю. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, у Києві на перехресті вулиць Дніпровської набережної та Княжого Затону Mazda після зіткнення з автомобілем Lexus в’їхала у кав’ярню на зупинці громадського транспорту.

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