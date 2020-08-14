У Києві авто влетіло у кав’ярню на зупинці громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ 14 серпня. УНН. У Києві на перехресті вулиць Дніпровської набережної та Княжого Затону автомобіль Mazda після зіткнення з автомобілем Lexus в’їхав у кав’ярню, яка знаходиться на зупинці громадського транспорту, передає кореспондент УНН.
Так, автомобіль Mazda після зіткнення з автомобілем Lexus влетів у кав’ярню, яка знаходиться на зупинці громадського транспорту. Водія забрали до лікарні. За попередньою інформацією ні на зупинці, ні в кав’ярні не було людей, ніхто не постраждав. На місці працює поліція, ускладнено рух транспорту на дорозі.
За інформацією очевидців, у кав’ярні перебувала лише продавчиня, яка не постраждала.
Нагадаємо, поблизу міста Скадовськ Херсонської області сьогодні вранці внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним мікроавтобусом загинули троє осіб, у тому числі двоє дітей.