У Києві авто влетіло у кав’ярню на зупинці громадського транспорту

Так, автомобіль Mazda після зіткнення з автомобілем Lexus влетів у кав’ярню, яка знаходиться на зупинці громадського транспорту. Водія забрали до лікарні. За попередньою інформацією ні на зупинці, ні в кав’ярні не було людей, ніхто не постраждав. На місці працює поліція, ускладнено рух транспорту на дорозі.

За інформацією очевидців, у кав’ярні перебувала лише продавчиня, яка не постраждала.

Нагадаємо, поблизу міста Скадовськ Херсонської області сьогодні вранці внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним мікроавтобусом загинули троє осіб, у тому числі двоє дітей.