В Киеве авто влетело в кофейню на остановке общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ 14 августа. УНН. В Киеве на перекрестке улиц Днепровской набережной и Княжий Затон автомобиль Mazda после столкновения с автомобилем Lexus въехал в кофейню, которая находится на остановке общественного транспорта, передает корреспондент УНН.
Так, автомобиль Mazda после столкновения с автомобилем Lexus влетел в кофейню, которая находится на остановке общественного транспорта. Водителя забрали в больницу. По предварительной информации ни на остановке, ни в кофейне не было людей, никто не пострадал. На месте работает полиция, затруднено движение транспорта на дороге.
По информации очевидцев, в кафе находилась продавщица, которая не пострадала.
Напомним, вблизи города Скадовск Херсонской области сегодня утром в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым микроавтобусом погибли три человека, в том числе двое детей.