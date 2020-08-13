Під Скадовськом сталася смертельна ДТП: загинули батько та двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Поблизу міста Скадовськ Херсонської області сьогодні вранці внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним мікроавтобусом загинули троє осіб, у тому числі двоє дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
“У результаті зіткнення двох автомобілів загинув пасажир одного з транспортних засобів та двоє його малолітніх дітей. Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини пригоди”, — йдеться у повідомленні.
Так, дорожньо-транспортна пригода сталася за 6 км від Скадовська.
Попередньо встановлено, що 45-річна жителька Херсона, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажним мікроавтобусом DAF.
У результаті ДТП від отриманих травм загинули 49-річний чоловік кермувальниці та двоє їх синів, віком 11 та 14 років. Наразі на місці працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини пригоди.
Зазначається, що попередня правова кваліфікація — ч.3 ст.286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” Кримінального кодексу України. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, що на Буковині у зіткненні іномарок загинули дві людини.