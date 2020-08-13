Под Скадовском произошло смертельное ДТП: погибли отец и двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Вблизи города Скадовск Херсонской области сегодня утром в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым микроавтобусом погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"В результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир одного из транспортных средств и двое его малолетних детей. Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло в 6 км от Скадовска.
Предварительно установлено, что 45-летняя жительница Херсона, управляя автомобилем Volkswagen Golf, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым микроавтобусом DAF.
В результате ДТП от полученных травм погибли 49-летний муж женщины-водителя и двое их сыновей в возрасте 11 и 14 лет. Сейчас на месте работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Отмечается, что предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Напомним, что на Буковине в столкновении иномарок погибли два человека.