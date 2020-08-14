В Житомирской области пьяный водитель сбил двух малолетних детей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Коростышеве выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое 5-летних детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области, передает УНН.
“ДТП произошло около 16 часов 14 августа в Коростышеве. На одной из улиц нетрезвый руководитель „ВАЗа“ совершил наезд на двух малолетних детей, которые играли на проезжей части дороги. В результате происшествия мальчик госпитализирован в больницу, девочке медики оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение”, — говорится в сообщении.
По данным полиции, дети 2015 годов рождения играли возле дома на краю проезжей части дороги, когда на них наехал “ВАЗ”.
“За рулем автомобиля находился 58-летний местный житель, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения”, — сообщили в полиции.
Отмечается, что водитель был доставлен в больницу для обследования на употребление алкоголя. По факту ДТП открыто уголовное производство.
Как сообщал УНН, в Киеве на перекрестке улиц Днепровской Набережной и Княжий Затон Mazda после столкновения с автомобилем Lexus въехала в кафе на остановке общественного транспорта.