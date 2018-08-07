На Житомирщині поїзд переїхав юнака
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Радомишльському районі потяг смертельно травмував хлопця, який спав на колії. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Житомирській облаті, передає УНН.
“На місці події поліцейські з’ясували, що близько 03:50 пасажирський потяг „Київ-Львів“ на 86 км смертельно травмував хлопця, який сидів на рейках, поклавши голову на коліна”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у понеділок, 6 серпня, уранці до відділення поліції надійшло повідомлення про смертельне травмування людини пасажирським потягом на відрізку залізниці Ірша-Тетерів у Радомишльському районі. Загиблим виявився 22-річний житель смт. Бородянки Київської області. Триває з’ясування обставин події.
Повідомлення надійшло близько 04:00 ранку від чергової по станції Ірша.
За словами машиніста потяга, він помітив двох парубків, які сиділи (ніби спали) за 150-200 метрів на рейках. Один з них знаходився на його колії, інший — на суміжній. На гучний звуковий сигнал жоден не зреагував, у результаті чого і стався наїзд на людину. Після екстренного гальмування потягу товариш загиблого прокинувся. Згодом він повідомив, що вони з товаришем йшли з м. Малина до с. Тетерівки.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Триває з’ясування усіх обставин події.
Нагадаємо, 31 липня у Києві струмом вбило 10-річного зачепера.