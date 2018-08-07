В Житомирской области поезд переехал юношу

“На месте происшествия полицейские выяснили, что около 03:50 пассажирский поезд ”Киев-Львов“ на 86 км смертельно травмировал парня, который сидел на рельсах, положив голову на колени”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в понедельник, 6 августа, утром в отделение полиции поступило сообщение о смертельном травмировании человека пассажирским поездом на отрезке железной дороги Ирша-Тетерев в Радомышльском районе. Погибшим оказался 22-летний житель пгт. Бородянка Киевской области. Продолжается выяснение обстоятельств происшествия.

Сообщение поступило около 04:00 утра от дежурной по станции Ирша.

По словам машиниста поезда, он заметил двух парней, которые сидели (вроде спали) за 150-200 метров на рельсах. Один из них находился на его колее, другой — на смежной. На громкий звуковой сигнал никто не отреагировал, в результате чего и произошел наезд на человека. После экстренного торможения поезда товарищ погибшего проснулся. Впоследствии он сообщил, что они с товарищем шли из г. Малин в с. Тетеревка.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Напомним, 31 июля в Киеве током убило 10-летнего зацепера.