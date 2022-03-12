На Житомирщині авіаційний удар окупантів відпрацювала система ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Житомирській області доба пройшла спокійно. Один авіаційний удар російських окупантів відпрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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“Доба на Житомирщині пройшла спокійно. Один авіаційний удар відпрацювало ППО. Жертв серед людей немає, нічого не зруйновано”, - розповів Бунечко.
Деталі
Бунечко додав, що Житомирщина міцніше, як сталь, тримає оборону спротиву агресора.
“Військові дії кожного дня і кожної ночі випробовують наші війська на стійкість. Але ми знаємо, що перемога буде за нами!“ - наголосив Бунечко.
Доповнення
9 березня повідомлялося, що після чергового бомбового удару у Житомирі пошкоджена котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок.