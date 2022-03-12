В Житомирской области авиационный удар оккупантов отработала система ПВО

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“Сутки в Житомирской области прошли спокойно. Один авиационный удар отработало ПВО. Жерт среди людей нет, ничего не разрушено”, - рассказал Бунечко.

Детали

Бунечко добавил, что Житомирская область крепче стали держит оборону сопротивления агрессору.

"Военные действия каждый день и каждую ночь испытывают наши войска на стойкость. Но мы знаем, что победа будет за нами!“ - отметил Бунечко.

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9 марта сообщалось, что после очередного бомбового удара в Житомире повреждена котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом.