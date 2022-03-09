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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Черговий бомбовий удар у Житомирі: постраждала котельня, вибиті шибки у двох лікарнях, зруйновано будинок

Черговий бомбовий удар у Житомирі: постраждала котельня, вибиті шибки у двох лікарнях, зруйновано будинок

Київ • УНН

 • 143303 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Черговий бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок. Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлин у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Черговий бомбовий удар у Житомирі. Постраждала котельня, вибиті шибки в двох лікарнях, зруйновано житловий будинок. На щастя, всі були в укриттях, всі живі", - повідомив міський голова.

Додамо

За його словами, відсьогодні, за вказівкою військових, відключаємо вуличне освітлення в темну пору.

"Тримаймося! Ворог розуміє, що програє, що здає позиції. Україна обов’язково переможе! Я вами всіма пишаюся!" - резюмував Сухомлин.

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