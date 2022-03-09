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Очередной бомбовый удар в Житомире: пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен дом

Киев • УНН

 • 143303 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Очередной бомбовый удар в Житомире. Пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом. Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Очередной бомбовый удар в Житомире. Пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом. К счастью, все были в укрытиях, все живы", - сообщил городской голова.

Добавим

По его словам, с сегодняшнего дня, по указанию военных, отключаем уличное освещение в темное время.

"Держимся! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит! Я вами всеми горжусь!" - резюмировал Сухомлин.

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