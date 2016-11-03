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На Житомирщині майже третина хворих виявляють рак молочної залози на занедбаній стадії

На Житомирщині майже третина хворих виявляють рак молочної залози на занедбаній стадії

Київ • УНН

 • 13148 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За 9 місяців 2016 року у Житомирській області було взято на облік 264 жінки, які захворіли на рак молочної залози Про це у відповіді на запит УНН повідомили в управлінні охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації.

Водночас, за даними управління, ІІІ-ІV стадію захворювання раку молочної залози (занедбані форми) було виявлено у 76 жінок, що становить 28,8% від усіх виявлених випадків раку молочної залози за звітний період.

При профілактичних оглядах рак молочної залози було виявлено у 102 жінок, що становить 38,6% від усіх випадків цієї патології за 9 місяців 2016 року проти 106 випадків (38,4%) за 9 місяців 2015 року.

В управлінні також додали, що протягом 9 місяців 2016 року 102 жінки (38,6% від усіх випадків цієї патології) дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок — не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.

Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.

“Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою — за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів”, — зазначив він.

Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.

Також нагадаємо, у Києві провели успішну операцію з видалення п’яти метастазів раку молочної залози.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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