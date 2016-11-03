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На Житомирщине почти треть больных обнаруживают рак молочной железы на запущенной стадии

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. За 9 месяцев 2016 года в Житомирской области было взято на учет 264 женщины, которые заболели раком молочной железы Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в управлении здравоохранения Житомирской областной государственной администрации.

В то же время, по данным управления, III-IV стадии заболевания рака молочной железы (запущенные формы) было выявлено у 76 женщин, что составляет 28,8% от всех выявленных случаев рака молочной железы за отчетный период.

При профилактических осмотрах рак молочной железы был выявлен у 102 женщин, составляет 38,6% от всех случаев этой патологии за 9 месяцев 2016 года против 106 случаев (38,4%) за 9 месяцев 2015 года.

В управлении также добавили, что в течение 9 месяцев 2016 года 102 женщины (38,6% от всех случаев этой патологии) узнали о болезни во время профилактических осмотров.

Напомним, как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта.

Также напомним, в Киеве провели успешную операцию по удалению пяти метастазов рака молочной железы.

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