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На Житомирщині 15 громад Московського патріархату перейдуть до ПЦУ

На Житомирщині 15 громад Московського патріархату перейдуть до ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. На Житомирщині 15 релігійних громад провели збори та прийняли рішення щодо переходу із УПЦ Московського патріархату до єдиної Православної церкви України. Про це з посиланням на райдержадміністрації повідомили у Житомирській ОДА, передає УНН.

Так, повідомляється, що з 15 громад чотири – села Станіславівка Романівського району, села Базар Народицького району, села Сінгури Житомирського району та села Привітів Любарського району – прийняли таке рішення під час зборів, які відбулись упродовж 31 січня-2 лютого.

За інформацією РДА, громади села Сінгури, села Станіславівка та села Базар стали першими у районах, які виявили бажання приєднатись до ПЦУ.

А громада села Привітів – вже третя громада Любарського району, яка вирішила змінити канонічну підлеглість і перейти із УПЦ Московського патріархату до єдиної української церкви.

Під час зборів у селі Базар громаді представили і нового священника ПЦУ, адже власного настоятеля Свято-Покровської церкви у громади не було із 1919 року.

Після голосування прихожани церков підписали відповідні протоколи.

Як повідомляв УНН, раніше у понеділок у Тернопільській області ще одна парафія перейшла до Православної церкви України.

Українські Національні Новини

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